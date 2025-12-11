BTSリーダーRMがグループの「解散」に触れた発言を、9日のライブ配信で謝罪した。7日午後、ファンフラットフォームWeverseでライブ配信を行い「『チームを解散したり、活動を中断した方が良いだろうか？』という考えを数万回してみた」と話していた。しかし9日、同プラットフォームで文章を追記。「2日前のライブで多くの（公式ファン名称）ARMYたちを疲れさせたようで、申し訳ありません。心配してくれて連絡をたくさんもらいまし