10日、衆院予算委で答弁する林芳正総務相林芳正総務相は11日の衆院総務委員会で、昨年の衆院選で自身の陣営がポスター張りなどの労務費を支払ったとする選挙運動費用収支報告書に疑義が生じた問題を巡り、速やかに報告書を訂正する意向を示した。「11人分は必ずしも実態に合致しない領収書が提出されたことが判明した」と説明した。同時に「運動員の買収など、公選法違反に関わるものではないと確認された」とも強調した。