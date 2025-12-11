米CBSスポーツは10日、今季の米大学フットボールでポジションごとに最も活躍した選手を選出するオールアメリカチームを発表し、ハワイ大のキッカー松沢寛政が名を連ねた。千葉県出身の松沢は全米大学体育協会（NCAA）1部上位カテゴリーのFBSで、開幕から25回連続FG成功のFBSタイ記録を樹立。FG成功率9割6分2厘はトップだった。（共同）