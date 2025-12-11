BLACKPINKのROSE（ロゼ）のメガヒット曲「APT．」が、米ビルボードの年間シングルチャート「ホット100」の9位に入った。ビルボードは10日に、年間ランキングを発表。BTS・JIMIN（ジミン）のソロ曲「Who」は57位だった。また、Netflix（ネットフリックス）のアニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のオリジナルサウンドトラック（OST）は、「Golden」が25位に入るなど、同作からは100位以内に7曲もランクインし