知人男性の腹部を殴るなど恐喝したとして、大学生の男が逮捕されました。 恐喝の容疑で逮捕されたのは、岡山市の大学生の男（19）です。 警察によりますと男は、知人の香川県高松市の男性（18）から現金を脅し取るために、先月9日午前11時半ごろ、高松市内の駐車場で、男性（18）の腹部を殴るなどして、畏怖させ、翌日（10日）午後8時15分ごろ、電子マネーで1万円を送金させたり、先月14日には、高松市内で現金3万円を脅し