少年キッズボウイの新曲「スペランカー」が、テレビ朝日系バラエティ番組『見取り図じゃん』の12月度エンディングテーマに決定した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、異例の“映画2作同時公開”が意味するもの飛躍と孤独ーー別角度から捉えたバンドの核心） 同楽曲は、本日12月10日にリリースされたメジャー1st EP『もっと少年キッズボウイ』の収録曲。2022年4月より放送開始し、自分たち