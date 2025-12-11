元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスがモンテレイとの契約を延長しないとSNS上で発表した。現契約は今月末で満了となることから、同選手は来月以降フリー移籍で新天地を探すことになる。そのためラモスの次の所属先が大きな注目点となりつつあるが、『AS』など複数のスペインメディアは、来年開催される北中米ワールドカップに出場するスペイン代表に復帰するためにヨーロッパのトップリーグでの現役続行をラモスが望んでいると報じ