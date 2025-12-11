ソフトバンクは、法人向けAIエージェントプラットフォームサービス「AGENTIC STAR（エージェンティック・スター）」の提供を開始した。業務ゴールを理解し、担当者と連携しながら自律的にタスクを進めるAIエージェントをSaaS形式などで提供し、企業の業務効率化を支援する。 自律的実行とマルチエージェント戦略 ソフトバンク法人統括AX事業本部の上原郁磨本部長によ