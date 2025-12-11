演出家、映画監督の堤幸彦氏（70）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。2000年放送のTBS系ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」で、俳優窪塚洋介（46）が演じた“キング”の誕生秘話について語った。同作で窪塚が演じたキングこと安藤崇は、カリスマ性を持つカラーギャングのリーダー。独特のセリフ回しなどの強烈な個性でブレークし、その名ゼリフが今もなお話題になる人気