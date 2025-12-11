タレントの王林（27）が11日までに自身のインスタグラムを更新。髪型を変えていたことを報告した。「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」と書き出した王林。トレードマークだったオレンジカラーのボブから黒髪にカラーチェンジしていたことを明かした。髪色を紹介しつつ、近影を公開。ボディラインがくっきりと出る、紫のタイトなドレス姿をアップした。ファンからは「大人の女さなったな