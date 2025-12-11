第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大は１１日、東京・渋谷区の青山キャンパスで壮行会を行い、主将でエース黒田朝日（４年）らが大一番に向けた抱負と希望区間を表明した。２年連続で８区で区間賞を獲得している塩出翔太（４年）は、今年２月に悪性リンパ腫のため、亡くなったチームメートの皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）への思いを明かした。今大会に向けて原監督は「