オリックス・平野佳寿投手が１１日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、今季年俸１億６５００万円から減額制限を超える１億１０００万円ダウンの５５００万円でサインした。（金額は推定）今季の平野は４月３日・ロッテ戦でＮＰＢプ通算２５０セーブを達成も１軍登板は３試合で０勝１敗１セーブ、防御率１５・４３。「頑張らなきゃいけないところで、１軍に呼ばれなかったのは、自分の実力不足」と今シーズンを振り返った。