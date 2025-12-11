お笑いコンビ空気階段の水川かたまり（35）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。女優石田ゆり子（56）が撮影現場に差し入れをした際のエピソードについて語った。この日の番組には、水川のほか、演出家、映画監督の堤幸彦氏（70）や、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴（37）が出演。ドラマの撮影現場の様子などについて語った。撮影現場について、福田が「よく差し入