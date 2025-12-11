団子･たい焼き･たこ焼きなどのテイクアウト専門店『米乃家』は、2026年の新春に向け、たい焼や団子の引換えカードと限定オリジナルグッズが入った「米乃家福袋2026」(全3種)を、計5,000個限定で発売する。なお、引換えカードの使用期間は2026年1月1日〜2026年6月30日まで。福袋購入店舗でのみ利用可能。【「米乃家福袋2026」全3種】･たい焼 福袋(3,000円)･たい焼 福袋(5,000円)･団子 福袋(3,000円/一部店舗のみ）【予約受付期間】2