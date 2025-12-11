焼肉チェーン「安楽亭」は12月9日から、全国の店舗で『超シンプルランチ』シリーズの提供を始めた。『超シンプルランチ』は、肉とごはん、わかめスープ、ミニサラダ(またはキムチ)をセットにした新たな焼肉ランチ。「ジューシー鶏ももランチ」693円、「ファミリーカルビランチ」1,078円(各税込)など、5種類を取りそろえる。わかめスープはおかわり無料。ごはんのおかわり、ドリンクは別途料金となる。『超シンプルランチ』ファミリ