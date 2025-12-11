坂出警察署 香川県宇多津町でオートバイを空ぶかしさせ住民に迷惑をかけたとして男子高校生が書類送検されました。 香川県暴走族等の追放に関する条例違反の疑いで高松地方警察庁丸亀支部に書類送検されたのは香川県まんのう町に住む男子高校生（17）です。 警察によると男子生徒は2025年10月25日午前1時頃、香川県宇多津町の大型商業施設の駐車場でオートバイを空ぶかしさせ、近隣住民らに迷惑をかけた疑い