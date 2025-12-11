熊本県の保育園で女児に性的な行為をしたとして、当時この園に勤務していた団体職員・林信彦容疑者（53）が逮捕された。【写真】「性的な欲求を抑えられなかった」6年前に事件が起きたとされる保育園事件の発覚は昨年の4月。女児が自身の親に被害を訴え、熊本県警に届け出があったことから、捜査が進められていたという。地元紙記者が話す。「男には強制性交等の疑いがかけられている。県警が聞き込みなどを行なった結果、容疑