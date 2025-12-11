１１日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２．３８ポイント（０．０９％）高の２５５６３．１６ポイントと小幅に続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１１．８３ポイント（０．１３％）安の８９４２．８６ポイントと反落した。売買代金は９５３億５５４０万香港ドルとなっている（１０日前場は９５７億４３３０万香港ドル）。米金融緩和が好感される流れ