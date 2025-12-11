きょう午前、千葉市若葉区のアパートで火事があり、男性1人がけがをしました。きょう午前10時50分ごろ、千葉市若葉区の2階建てのアパートで「2階から火が出ている」と119番通報がありました。消防によりますと、アパート2階の一室が燃え、消防車など15台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められました。警察によりますと、この火事で男性1人がけがをして病院に運ばれましたが、搬送時に意識はあったということです。現場は