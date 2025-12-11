きょう昼ごろ、東京・港区の新橋駅近くで、高齢の男性が運転する車がファストフード店の前の歩道に突っ込みました。男性は体調不良のため、運転操作を誤ったとみられています。【写真を見る】東京・新橋駅前「車が店に突っ込んできた」と通報ケンタッキー前の歩道に車突っ込む運転の高齢男性は体調不良で操作誤ったか警視庁乗用車が歩道に突っ込み、店の入り口の寸前で停まっています。きょう正午すぎ、港区のJR新橋駅前にあ