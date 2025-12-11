アメリカの経済誌「フォーブス」で「世界で最もパワフルな女性」の3位に高市総理が選出されたことを受け、木原官房長官はきょう（11日）、高市総理がパワフルだと感じる点を勉強家で政策通であるところだと話しました。「フォーブス」は10日、「世界で最もパワフルな女性」100人を発表し、3位に高市総理が選ばれました。選出を受け、木原官房長官は11日午前の記者会見で、高市総理がパワフルだと感じる点を問われ、次のように述べ