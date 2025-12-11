世界のSNSで今注目を集めている「エンジェルヘアーチョコ」が、日本でもついに楽しめるように♡全国にベーカリー&パティスリーを展開するオールハーツ・カンパニーのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S」から、直径13㎝の迫力たっぷりな期間限定フレーバー『エンジェルヘアーチョコクッキー』が登場します。新食感は、まさにトレンド