物価高対策として政府が勧めている「おこめ券」の配布について、山梨県富士吉田市の堀内茂市長は１０日、「今どき『おこめ券』という発想自体が１テンポも２テンポも遅れている」と配布に否定的な考えを示した。おこめ券は、政府が総合経済対策に盛り込んだ「重点支援地方交付金」の食料品対策の推奨事業だが、１割を超える経費などが問題視され、見送る自治体が相次いでいる。堀内市長はこの日の定例記者会見で「それぞれの