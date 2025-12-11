重慶江北国際貨物空港から9日、貨物専用機がミャンマーのヤンゴンに向けて飛び立った。これにより、中国郵政の重慶とミャンマーを結ぶ国際貨物輸送路線が開通した。新華網が伝えた。中国郵政航空が運航する国際貨物輸送路線はこれで35本となり、重慶とヤンゴンをダイレクトに結ぶ貨物輸送路線の空白が埋められたほか、国際貨物輸送ネットワークがさらに充実し、「一帯一路」イニシアティブ下の中国とミャンマーの経済・貿易協力や