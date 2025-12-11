ロシア経済発展省は12月9日、ロシア極東地域が2030年までに、現在の約7倍に当たる年間180万人の中国人観光客を受け入れる見込みであると明らかにしました。同省の声明によると、ロシアは2030年までに中国からの観光客数を年間550万人に引き上げることを目標としており、うち増加分は主に極東地域が担うとしています。このため、極東地域の国境検問所や空港を現代化された設備に改修するとともに、目下週50便の中国直行便を350便へ