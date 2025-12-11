秋元康プロデュースの昭和歌謡&平成ポップスグループ・MATSURI（まつり）が11月27日(木)、待望のファースト写真集『双六（すごろく）』を発売！情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）レギュラー出演でもお馴染みのMATSURIは、『夢をあきらめるな！オーディション』で3000人以上の中から選ばれた６人組。今年1月発売のメジャーデビューシングル『アヴァンチュール中目黒』はオリコン週刊シングルランキングで1位を記録し、ファ