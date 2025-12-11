◆欧州ＣＬ▼リーグフェーズ第６節Ｒマドリード１―２マンチェスターＣ（１０日、サンティアゴ・ベルナベウ）前半立ち上がりは攻守を切り替えてのスピードある展開となった。前半２分、ＲマドリードにＰＫを与えられ会場を沸かせたものの、ＶＡＲでＦＫに変更された。前半２８分、マスタントゥオーノのボール奪取からＲマドリードの速攻が始まり、右エリアに入ったロドリゴのクロスシュートが左ポスト際に飛び込み、先制。