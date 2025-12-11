第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大は１１日、東京・渋谷区の青山キャンパスで壮行会を行い、原晋監督（５８）、主将でエースの黒田朝日（４年）らが昼休みに集まった学生、付属の高校生、卒業生、教職員らに大一番に向けた決意を語った。「今大会は激戦になります。現チームが始動した今年の１月は箱根駅伝の優勝確率が０％でした。それが、地道に走り込んだ夏合宿などを経て、３連覇