ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹24¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2024Ç¯12·î10Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡¢32¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ­»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢°æ¾å¤Î»î¹ç²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÈèÏ«ÃßÀÑ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÖÉÑÈË¤Ê»î¹ç¤¬¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÏ·¤±¤¿¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¡×°æ¾å¤Ï12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÇÔ¤ÎWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥­¥·¥³¡¢25¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë4ÃÄÂÎ¤Î²¦ºÂËÉ±ÒÀï