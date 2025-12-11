東京消防庁の車両11日午後0時15分ごろ、東京都あきる野市戸倉の住宅で「煙が出ている」と119番があった。木造2階建て住宅が燃え、1人の遺体が見つかった。警視庁五日市署によると、住人の70代男性と、100歳代の女性と連絡が取れていない。署と東京消防庁が捜索と遺体の身元確認を進めている。署によると、この家は3人暮らし。もう1人の女性（68）が自力で避難して通報した。この女性にけがはなかった。現場はJR武蔵五日市駅か