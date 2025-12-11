神奈川県綾瀬市の工場で火事があり、火は周囲の林にも燃え広がっていて現在も消火活動が続いています。11日正午ごろ、綾瀬市本蓼川で「工場が燃えている」と119番通報がありました。工場の建物が焼けた他、火は現場周辺の林にも燃え広がっていて消防車10台以上が出動して消火活動が行われています。これまでのところけが人や逃げ遅れの情報はないということです。現在、神奈川県全域には、乾燥注意報が出ています。