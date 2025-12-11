ボーイズグループTOMORROW×TOGETHERが、米ビルボードの年末5部門にランクインした。10日に発表された「2025年の年間チャート」で、昨年発表した7thミニアルバム「The Star Chapter：SANCTUARY」と今年発表した「The Star Chapter：TOGETHER」がそれぞれ「トップアルバムセールス」(32位、37位)、「トップカレントアルバムセールス」(25位、38位)、「ワールドアルバム」(12位、14位)にランクインした。韓国メディアのOSENは11日「2