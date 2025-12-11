今年10月、香川県宇多津町でバイクを空ぶかしさせ近隣住民に迷惑を覚えさせた疑いで17歳の男子高校生がきのう（10日）付けで高松地検丸亀支部に書類送検されました。 警察によりますと、男子高校生（当時16歳）は10月25日午前0時54分ごろ、宇多津町の店舗駐車場でバイクを空ぶかしさせ近隣の住民などに対して迷惑を覚えさせるような行為をした「香川県暴走族等の追放に関する条例違反」の疑いが持たれています。男子高校生は容疑