[故障者情報]鹿島アントラーズは11日、MF松村優太が左反復性肩関節脱臼と診断され、10日に手術を受けたと報告した。治療期間は非公表としている。松村は今季J1リーグ戦で全38試合に出場し、3ゴールを記録。鹿島の9年ぶりとなるJ1優勝に貢献した。