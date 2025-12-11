福島ユナイテッドFCは11日、甲南大に所属するMF泉彩稀(22)の来季加⼊が内定したことを発表した。泉は甲南大の10番でキャプテン。高校時代はヴィッセル神戸U-18でプレーした。兄はRB大宮アルディージャのMF泉柊椰(25)。目標としていた「兄弟Jリーガー」を実現させることになった。加入内定にあたり、クラブ公式サイト上で「最⾼の環境で、プレーができることに感謝し、向上⼼を持ち続けて、チームのために