V・ファーレン長崎は11日、FWエジガル・ジュニオ(34)について契約満了に伴い、来季契約を更新しないことを発表した。E・ジュニオはこれまで母国ブラジルのクラブや横浜F・マリノスでプレーし、2020シーズン途中から長崎へ。チームがJ2・2位で昇格を果たした今季は、リーグ戦19試合で5ゴールを記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FWエジガル・ジュニオ(Edigar Junio)■生年月日1991年5月6日(34歳)■出身地ブ