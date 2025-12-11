¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï11Æü¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Î¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«ÍÎ¼ù»á(59)¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶âÂô¤âÆ±Æü¤Ë¥³¡¼¥ÁÂàÇ¤¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã(¸½RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ò»Ø´ø¡£2024Ç¯¤Ë¶âÂô¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÃÉÜ¤Ç¤Ï2010Ç¯¤«¤é2014Ç¯¡¢2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸