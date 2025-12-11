アドビ株式会社は12月11日（木）、対話型AIプラットフォームのChatGPT向けに、Adobe Photoshop、Adobe Express、Adobe Acrobatの提供を開始した。ChatGPTのデスクトップ版、Web版、iOS版において無料で利用できる。 ChatGPTのチャットによる対話形式で、自身の要望を伝えることで上記クリエイティブアプリの機能を利用できるようになる。利用するには、アプリの名前を入れて指示を入力するのみ。 例えば「Adobe Phot