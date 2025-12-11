Number_iが12月1日に配信限定でリリースしたアルバム『No.II (Deluxe)』に追加収録された最新曲「LAVALAVA」が、現在大きなバズを巻き起こしている。 【動画】Number_i「LAVAダンス」NGシーン／大バズり中！「LAVAダンス」／【画像】オフショット Number_iの公式SNSで公開された、ツアー福岡公演で撮影された映像を含む「LAVAダンス」のスペシャル動画は、すでに1,000万回再生を突破。今回、同アカウントでは