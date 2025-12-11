ファーマフーズ [東証Ｐ] が12月11日後場(13:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は26.4億円の赤字(前年同期は8.8億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の6.0％→-16.0％に急悪化した。 株探ニュース