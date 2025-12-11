俳優の柴咲コウが11日、自身のインスタグラムを更新。スタジオセットの中でのオフショットを公開した。「FNS歌謡祭第2夜に出演いたしました」と書き出した柴咲。10日放送の「2025FNS歌謡祭」第2夜に出演しパフォーマンスをしたことを報告した。花柄が透けるシフォンレースのドレス姿をアップ。「Awakening（feat.LITTLE）はLITTLEさんと、Signは京本大我さんとコラボさせていただきました」と振り返った。ファンからは「