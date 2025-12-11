中国外務省は11日、中国国民に対し、日本で発生した地震を理由に日本への渡航を自粛するよう再び呼びかけました。中国外務省は11日、中国国民に対し、当面の間、日本への渡航を控えるよう改めて呼びかけました。その理由について、青森県で8日に震度6強を観測した地震を挙げ、「現在、多数の負傷者が出ていて、日本各地では津波が観測され、10万人以上が避難指示を受けた。日本政府は、今後さらに大きな地震が発生する可能性がある