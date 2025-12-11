今年7月、JR四ツ谷駅前の交差点で軽乗用車が男女2人をはね、けがをさせた事故で、運転していた男性の勤務先の副社長が書類送検されました。この事故は今年7月、JR四ツ谷駅前の交差点で、52歳の男性が運転する軽乗用車が赤信号の交差点で男女2人をはね、マレーシア国籍の女子大学生（当時23）に全治3か月、男子大学生（当時24）に全治3週間のけがをさせたものです。男性運転手は、事故の直前に意識がもうろうとした状態になっていて