フィリピンが陸上自衛隊の防空ミサイルに関心を示していることが関係者への取材でわかりました。日本政府は、防衛装備品の輸出を救難や輸送など非戦闘目的に限定する「5類型」を来年前半のうちに撤廃する方針で、撤廃された後に、フィリピンへの輸出を正式に検討する方針です。フィリピンが関心を持つ防空ミサイルは、航空機や巡航ミサイルなどを迎撃できる陸上自衛隊の03式中距離地対空誘導弾です。防衛装備品の輸出ルールで認め