全国の公立小中学校のうち、壁や天井などの耐震対策が完了している学校は７割に上ることが、文部科学省の調査で分かった。ただ、財政難などで対策が進んでいない自治体もあり、都道府県によって実施状況にばらつきが生じている。調査は今年４月１日時点の、公立の幼稚園、小中高校、特別支援学校などの建物が対象。小中では全２万７１１５校のうち、ひびが入った壁や落下の恐れがある天井などに耐震対策を行っていたのは１万９