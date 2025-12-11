米フロリダ州で、小型機が不時着する様子が車載カメラによって撮影された/ViralHog（CNN）米フロリダ州ブレバード郡の州間高速道路で、小型機が不時着を試みた際に車と衝突する瞬間を捉えた映像が公開された。当局はCNN提携局WESHの取材に対し、車の運転手は軽傷で近くの病院に搬送されたと明らかにした。小型機の操縦士と同乗者にけがはなかったという。小型機の不時着があったのは8日。父子が運転する車のカメラが不時着の様子を