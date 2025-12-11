ソースネクストは12月11日、文字起こしAIサービス「AutoMemo（オートメモ）」に、AIによるタイトル自動付与機能を追加した。録音データの内容をAIが自動で解析し、文字起こしファイルに最適なタイトルを付与する。無料で利用できる。AutoMemo AIタイトル自動付与機能この機能は、文字起こししたデータを要約した際に、AIが会議や打ち合わせの内容を解析し、要点を捉えたタイトルを自動生成するもの。従来は「新規録音_録音した月日