B-R サーティワンアイスクリームが、冬におすすめのアイスを紹介している。○期間限定の濃厚リッチなフレーバー今年の新作フレーバーをはじめ、この冬の期間限定フレーバーは濃厚で贅沢な味わい。ゴディバ監修「マリアージュ デュ ショコラ」は、ビターとホワイト、2種類のチョコレートフレーバーにほろ苦いカカオニブ、バニラビーンズ入りのリボンと織りなす、優雅な美味しさが堪能できるフレーバー。ゴディバ監修 マリアージュ