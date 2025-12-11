矢作芳人調教師＝栗東＝が１１日、藤岡佑介騎手の調教師試験合格を祝福した。今でこそ「世界のＹＡＨＡＧＩ」と言われ、日本競馬を引っ張る第一人者だが当初は馬集めにも苦労した。その中で開業３年目での重賞初制覇となった２００７年スワンＳなど重賞４勝を挙げ、厩舎にとっての黎明（れいめい）期の屋台骨を支える存在だったのがスーパーホーネット。その主戦が藤岡佑介騎手だった。今まで厩舎が挙げたＪＲＡ９３９勝中、騎