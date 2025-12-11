元日向坂４６で女優の影山優佳が１１日までにＳＮＳを更新し、元欅坂４６で女優の長濱ねるとの２ショットを披露した。影山はインスタグラムを更新し、「ＴＯＫＹＯＦＭ『ＴＯＫＹＯＳＰＥＡＫＥＡＳＹ』ねるちゃんと出演させていただきました！」とコメントすると、長濱との２ショットを更新。「１時間曲紹介なしでまるっとフリートーク。色んなことを思い出して、初めての話もできて、たいせつなたいせつな時間になり